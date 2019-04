Fuori strada in serie, ferite lievi per i tre conducenti

Tre fuori strada spettacolari ma senza gravi conseguenze fra la tarda serata di domenica 31 marzo e le prime ore del mattino di lunedì 1 aprile a Muradolo di Caorso, Castelvetro e Borgonovo di Monticelli. Nel primo caso auto capovolta in un campo, nel secondo una Fiat Punto è finita contro un albero a lato della provinciale Due Ponti che porta a San Giuliano. A Borgonovo invece vettura in un canale. Ferite lievi per i conducenti.

