Nervi tesi nel centrodestra, c'è aria di resa dei conti

CREMONA - Restano fibrillazioni evidenti nel centrodestra che ha trovato il suo candidato sindaco in Carlo Malvezzi di Forza Italia. Fratelli d’Italia avanza ufficialmente perplessità ("non è il nostro candidato") e Lombardia Ideale annuncia che diserterà il vertice di lunedì 1 aprile nella sede della Lega ("non andiamo, non conta nulla"). Tensione alta. Con il rischio che il confronto possa trasformarsi in una resa dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO