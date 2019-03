Calcio non vedenti, Crema e St. Pauli regalano spettacolo in piazza Marconi

CREMONA - Riuscita l’esibizione di calcio non vedenti tra Crema e St. Pauli, squadra di Amburgo campione di Germania e in Italia da qualche giorno per un allenamento congiunto con la formazione nerobianca. In Piazza Marconi a Cremona, di fronte al Museo del Violino, i campioni italiani e quelli tedeschi hanno dato vita ad un’esibizione per fare conoscere questa speciale gara di calcio a 5. Il recinto del campo di gioco a radunato diversi spettatori che hanno potuto vedere all’opera i giocatori e capire come si sviluppa un incontro tra persone guidate soprattutto dall’udito.