A un passo dal record negativo, il Po è a -7,42

CREMONA - Continua a calare in modo preoccupante il livello del Po. Domenica 31 marzo ha raggiunti sette metri e 42 centimetri sotto lo zero idrometrico, a soli 35 centimetri dal record storico del 2006 (-7,77). La sofferenza del Grande Fiume, come spesso accade in questi tempi, è diventata soggetto di numerosi scatti fotografici che popolano i social network.

Lunedì 1 aprile, a Milano, si riunisce il tavolo regionale per il monitoraggio permanente delle riserve idriche. Di fronte all’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi., ad esplicitare esigenze non più rimandabili, ci saranno i referenti dei Consorzi locali.

Per la prima volta nelle ultime settimane, però, notizie di speranza arrivano dalla previsioni del tempo. E' attesa pioggia, infatti, tra mercoledì e giovedì. Acqua che difficilmente, sarà sufficiente a risolvere la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO