Elezioni, M5S: esordio al Cambonino per Nolli

CREMONA - Prima uscita per i Cinque Stelle, che hanno aperto domenica 31 marzo la loro campagna elettorale con un banchetto allestito in piazza Aldo Moro al Cambonino. Con il candidato sindaco Luca Nolli c’erano Giuseppe Orlando, Elena Generali, Kuldip Singh, Carmine Formisano, Milagros Falcon, Franco Digiovanna, Luca Boccabella, Dario Alovisi, Gianmaria Cavagnoli, Benvenuto Ferri, Daniele Buttafava, Massimo Viola, Viviana Viola e Mirko Zanini. Si tratta di amici e simpatizzanti della lista, alcuni dei quali saranno anche candidati in consiglio comunale. Ma la lista è ancora top secret in attesa delle ultime verifiche. «Abbiamo incontrato i cittadini che ci hanno voluto conoscere — spiega Nolli — e abbiamo esposto il nostro programma. Siamo gente onesta, fuori dalle logiche della vecchia politica che ha deluso tanti sia a destra che a sinistra». I prossimi appuntamenti per incontrare Nolli e i 5 Stelle sono domenica prossima a Sant’Ambrogio e il 14 allo Zaist.

