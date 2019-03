Elezioni, via le erbe infestanti in centro: ecco CittadiniPerPassione

CREMONA - Prima iniziativa pubblica della lista promossa dall'attuale assessora all'ambiente Alessia Manfredini a sostegno del candidato sindaco Gianluca Galimberti. Domenica 31 marzo un gruppo di volontari della lista CittadiniPerPassione era presente nel centro della città con una maglietta di riconoscimento (in cui è stato lanciato il simbolo della lista) e ha ripulito l'area circostante il Duomo liberando marciapiedi e scalinate dalle erbe infestanti. "Un'operazione utile - dice Manfredini - che va ripetuta spesso e deve essere condotta a mano senza uso di prodotti chimici. Visto il divieto di utilizzo di diserbante per tutti i Comuni, diventa sempre più complicato garantire la continuità di queste operazioni. L'obiettivo è migliorare sempre di più il decoro e l'ambiente in città, imitando già i tanti amici e volontari che puliscono e si prendono cura quotidianamente della propria via, del proprio quartiere".

È già in calendario una serie di iniziative in tutta la città da qui al 26 maggio. "Chi vuole partecipare ci può contattare alla mal cittadinixpassionecremona@gmail.com e su fb @CittadiniXpassione.