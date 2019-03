La svolta: piogge attese tra mercoledì e giovedì

“Nel fine settimana tempo soleggiato e secco praticamente su tutta la Penisola con l’alta pressione che ha raggiunto il suo picco” conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “Le temperature saranno in ulteriore aumento, specie al Centronord dove si potranno superare diffusamente i 20°C, con picchi di oltre 23-24°C sulle aree interne lontane dal mare. Sulle coste infatti il clima si manterrà decisamente più fresco. Marcate escursioni termiche inoltra tra giorno e notte, quando le temperature minime potranno localmente scendere ancora sotto i 5°C”

NELLA PROSSIMA SETTIMANA CAMBIA TUTTO, BASSA PRESSIONE SUL MEDITERRANEO – “La prossima settimana si preannuncia invece decisamente più dinamica, con una saccatura colma di aria fredda che dal Nord Europa si getterà verso il Mediterraneo – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – verrà così originato un vortice di bassa pressione che tra il 2 e il 5 aprile porterà tempo instabile a tratti perturbato su diverse aree della Penisola. Sono dunque attesi rovesci, temporali e venti anche forti, in primis ancora una volta al Centrosud. Tuttavia ci sono buone possibilità che arrivino un po’ di preziose piogge anche sulle regioni del Nord, in pesante deficit pluviometrico, soprattutto su quelle di Nordest ma ad oggi non possiamo escludere anche un coinvolgimento del Nordovest.”

TEMPERATURE IN NETTO CALO E RITORNO DELLA NEVE A QUOTE MEDIO-BASSE – “Con l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa, le temperature saranno in diminuzione a partire dal Centronord, anche sensibile, fatto che favorirà il ritorno della neve sui rilievi talora a quote medio-basse. Dunque con l’avvio di aprile la Primavera mostrerà il suo lato più capriccioso, come è normale che sia in questo periodo dell’anno” concludono da 3bmeteo.com