Truffa dello specchietto, altre denunce per i due truffatori

SORESINA - Altri colpi e altre responsabilità per i due denunciati per la truffa dello specchietto avvenuta a Soresina e Genivolta nei giorni scorsi. I carabinieri nella prosecuzione degli accertamenti sul 32enne A.W., nato a Montichiari (Brescia) e residente nel Padovano, pregiudicato, e C.S., nato a Reggio Emilia nel 1986 ma residente a Desenzano del Garda (Brescia), disoccupato e pregiudicato anche lui, hanno scoperto che i due avrebbero messo a segno altri tre colpi dello stesso genere tra la provincia di Milano e quella di Cremona. A-W. in seguito a un controllo, aveva anche fornito false generalità rimediando un'altra denuncia.

