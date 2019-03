Piazza Roma, minaccia tre minori e li rapina: arrestato 17enne

CREMONA - Prima le minacce e poi le richieste, sempre più insistenti, di denaro nei confronti di tre ragazzini. Teatro dell'episodio il centro storico di Cremona, tra piazza Roma e piazza della Pace. Un 17enne è stato arrestato per rapina grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio. Vittime del bullo, due sorelle di 15 anni e un 14enne, tutti studenti.

E' successo tutto nella serata di venerdì 29 marzo. Il 17enne (nato in Tunisia e che diventerà maggiorenne tra pochi mesi), ha avvicinato i tre ragazzi nell'area giochi per bambini di piazza Roma, un luogo di ritrovo abituale dei giovani. Con il tipico atteggiamento prevaricante da bullo, ha sbarrato la strada alle vittime prescelte e, dietro la minaccia di percosse, si è fatto consegnare una banconota da 5 euro che una delle sorelle teneva della cover dello smartphone. Non contento e minacciando di picchiare tutti e tre, ha chiesto altro denaro: 50 euro "per fare serata", sono state le sue parole. I ragazzi, a quel punto, sono riusciti a scappare, inseguiti dal 17enne, chiedendo aiuto ad alta voce fino a rifugiarsi in un locale di piazza della Pace. Lì, un luogotenente dei carabinieri del Nas, libero dal servizio, ha intuito cosa stava accadendo e ha bloccato il 17enne consegnandolo ai colleghi del Radiomobile da lui stesso chiamati.

Dell’episodio e del fermo del giovane è stata portata a conoscenza la Procura della Repubblica preso il Tribunale per i Minori di Brescia che ha disposto per il 17enne l'affido ai genitori per la custodia domiciliare in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nella giornata di lunedì 1 aprile.

I carabinieri, sulla base delle dichiarazioni delle vittime e di altri minori presenti in piazza Roma e testimoni dell’episodio, stanno svolgendo maggiori approfondimenti anche in relazione ad altri episodi analoghi avvenuti in quella zona nei mesi scorsi e che ad oggi erano stati trattati come liti tra giovani, senza particolari conseguenze. Questo a causa del timore dei più giovani per eventuali ritorsioni e per l’omertà di alcuni testimoni che furono incontrati dalle forze dell'ordine in fase di accertamento ed anche in relazione al coinvolgimento in tali episodi di altri minori compresi nella cerchia delle amicizie del 17enne arrestato ed avvezzi a frequentare quella zona di piazza Roma e del centro cittadino.