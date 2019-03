Su e giù per il Corso a ritmo di street dance

CREMONA - Sabato 30 marzo all'insegna di musica e danza grazie alla rassegna ‘Su e giù per il Corso’, la nuova proposta messa a punto dal Comune con il sostegno di Confcommercio, Confesercenti, Asvicom Cremona, del Centro Commerciale CremonaPo e del Credito Padano, per vivacizzare ed accompagnare lo shopping nel centro cittadino e anche lungo il tratto pedonale di corso Garibaldi, recentemente riqualificato, con animazioni ed intrattenimenti durante i fine settimana sino al prossimo mese di maggio. Animazione in corso Garibaldi affidata a Street Dance; strade da percorrere, strade da vivere, strade da danzare, passo dopo passo, una performance a cura della scuola di danza CremonaDance&co che ha visto protagonisti oltre cento allievi di tutte le età e dei più svariati stili di danza. E domenica 31 marzo, sempre in corso Garibaldi, dalle 16.30, con lo Sport in centro proposto da Line Breakers, associazione sportiva che si occupa della diffusione del parkour a Cremona organizzando corsi tenuti da un istruttore attivo dal 2010. L’associazione collabora annualmente con alcune scuole sul territorio per portare la pratica sportiva anche all’interno degli istituti scolastici.

