Sinfonia per un amico, lo spartito di Ponchielli è tornato a casa

PADERNO PONCHIELLI - Era la sera del nove ottobre 1854 alle nove in punto quando il maestro Amilcare Ponchielli, ospite dell’organista di Annicco Costantino Biolchi,si mise al pianoforte e di getto gli compose una sinfonia. Quel documento è stato conservato in casa dai discendenti di Ponchielli per 165 anni e adesso il manoscritto è tornato a Paderno. A donarlo al Comune è stato l’81enne Angelo Mozzi, discendente del maestro, che ha incontrato il sindaco Cristiano Strinati.

