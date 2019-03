La collezione Azzini raggiunge i 200 modelli esposti

SORESINA - La collezione di velocipedi e biciclette antiche della famiglia Azzini festeggia i primi cinque anni di apertura con l’inserimento di nuovi modelli che portano a 200 il totale degli esemplari esposti. Tra i nuovi arrivi spicca un triciclo tandem del 1882, un pezzo rarissimo di marca Singer, unico in Italia, reperito in una villa veneta in provincia di Vicenza. Il museo, sempre aperto su prenotazione, è pronto ad accogliere i visitatori per il lunedì di Pasquetta, quando sarà possibile gratuitamente senza prenotazione. La collezione costituisce la maggiore attrazione turistica soresinese, tant’è che lo scorso anno è stata visitata da oltre duemila persone provenienti da nove nazioni diverse. Numerosi anche i personaggi di spicco che hanno voluto scoprirla, da Mark Augè, famoso antropologo francese autore di molti libri, agli ex campioni Moser e Baronchelli. Nei giorni scorsi, tra gli altri, la collezione è stata visitata da Franco Bortuzzo, noto giornalista sportivo della Rai, e Luciana Rota, direttrice del museo del Ghisallo e del nuovo museo di Alessandria.

