Una scuola superecologica, energia prodotta in proprio

VESCOVATO - Una scuola elementare a basso consumo energetico, autosufficiente, più accogliente e con nuovi spazi. La nuova struttura polivalente, addirittura è staccata dalla rete del gas, si autoalimenta grazie a pannelli fotovoltaici ed è predisposta per essere autonoma anche dalla corrente elettrica. Caratteristiche che hanno consentito di essere il primo edificio scolastico in regione Lombardia e uno dei pochi in Italia ad ottenere la certificazione di Casa Clima ovvero un immobile energeticamente efficiente e sostenibile. Sabato 30 marzo si è tenuta l’inaugurazione.

