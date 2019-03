Tra analisi e buona satira. Il Sorpasso di Malvezzi è con le corna

CREMONA - Sui social, la divisione che in queste ore attraversa il centrodestra cremonese è plasticamente evidente: centinaia di messaggi a sostegno di Zagni — «Era lui il candidato giusto» e altri di appoggio a Malvezzi — «Ha l’esperienza giusta»; da una parte la richiesta alla Lega di spaccare la coalizione e andare sola, dall’altra la domanda di compattezza comunque. E c’è l’ironia. In particolare, sulla pagina satirica di ‘Ghe suntum mia’, dove si pubblica l’immagine simbolo del film ‘Il sorpasso’ con i volti di Carlo Malvezzi e Alessandro Zagni al posto di quelli di Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

«Dopo aver narcotizzato il suo futuro vicesindaco, legatolo con lo scotch al sedile del passeggero, il Malvezzone Nazionale è stato visto sfrecciare con la sua spider e fare gestacci di fronte alle abitazioni dei più famosi esponenti della Lega cremonese» il commento. La commedia indelebile di Dino Risi in salsa cremonese. Con tanto di corna.