Piloti in pista, ora saranno decisivi i programmi

di MARCO BENCIVENGA*

E adesso, i programmi! Concluso l’interminabile casting per la scelta del candidato sindaco del centrodestra – una telenovela piena di colpi di scena e di intrighi, come nella miglior tradizione sudamericana: se con lieto fine oppure no, lo decideranno gli elettori – finalmente la campagna elettorale per le Comunali del 26 maggio può iniziare. Non che nelle scorse settimane il sindaco uscente Gianluca Galimberti e il candidato del Movimento 5 Stelle Luca Nolli non abbiano già iniziato a scoprire le carte svelando i punti cardine della loro proposta, ma soltanto ora che la griglia di partenza si è completata, con tutti i piloti migliori in pista, la competizione può entrare davvero nel vivo. Il fiocco azzurro apparso sul portone del Municipio (azzurro Forza Italia, ma anche azzurro Lega, da quando Matteo Salvini ha abbandonato il verde di bossiana memoria, e pure azzurro Fratelli d’Italia, con la maglia della Nazionale per una volta al posto del Tricolore) apre ufficialmente la corsa alla poltrona di primo cittadino di Cremona per i prossimi cinque anni. Carlo Malvezzi è uscito dai box solo all’ultimo secondo e l’interrogativo che tutti si pongono è quanto peserà nella sua corsa la partenza ad handicap. Quanto inciderà sull’elettorato di centrodestra un simile, inspiegabile ritardo nella scelta del candidato. E quanto influiranno sull’esito finale della sfida i malumori della base leghista, costretta ad ammainare bandiera dopo un mese e mezzo di sostegno al candidato in pectore Alessandro Zagni.

I più maligni, ma anche i più vicini alla pancia del Carroccio, ipotizzano una possibile resistenza passiva: non una vera fronda, tantomeno un’opposizione dichiarata al candidato forzista imposto dagli accordi regional-nazionali, ma neppure un appoggio incondizionato e convinto, quello che serve per vincere le elezioni, banchetto per banchetto, comizio per comizio, casa per casa. La stessa aria, se non ancor più avvelenata, si respira in casa FdI: al di là delle dichiarazioni ufficiali, la possibile candidatura di Malvezzi è sempre stata vista come fumo negli occhi dagli iscritti cremonesi del partito di Giorgia Meloni e ora che da possibile è diventata ufficiale è stata accettata solo per amor di patria e per spirito di corpo. «Il centrodestra vince soltanto se resta unito» è il mantra ripetuto a una sola voce da tutte le componenti dell’alleanza, liste civiche comprese. Ma la vera incognita, per l’ex consigliere regionale forzista, sarà la tenuta dell’impegno nel segreto dell’urna. Per togliersi il dubbio, da qui al 26 maggio Malvezzi ha una sola possibilità: riempire di contenuti convincenti la sua proposta elettorale. Condividere il programma. Concordare con Lega, Fratelli d’Italia e liste civiche le scelte strategiche sul futuro della città. Scelta da contrapporre a quelle già abbozzate e annunciate nelle scorse settimane dal centrosinistra e dai cinquestelle. Per blindare leghisti, ‘fratelli’ e civici, Malvezzi in sostanza dovrebbe proporre un ‘contratto di governo’ del tutto simile a quello che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi per interposto Giuseppe Conte. Con due differenze non da poco: la prima è che nel caso di Cremona il contratto andrebbe firmato prima e non dopo le elezioni, come è invece avvenuto nel matrimonio per necessità fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La seconda è che, a differenza di quanto avviene, a Roma, in ambito cremonese il modulo 1+2 (un presidente del Consiglio super partes e due vicepresidenti con pari dignità in rappresentanza delle due anime dell’alleanza) non sarebbe possibile. La formuletta potrebbe restare identica, ma con contenuti rovesciati: un sindaco di Forza Italia (in linea con i voleri superiori) e due vice di Lega e Fratelli d’Italia, se non fosse che lo Statuto comunale non prevede un simile assetto di Giunta. E potrebbero bastare la presidenza del Consiglio comunale o un assessorato forte a garantire visibilità e prestigio alla terza gamba della coalizione? E, se anche fosse, alle civiche cosa resterebbe? Come in un singolare gioco dell’oca, questi interrogativi alla fine riportano tutto e tutti al punto di partenza: i programmi. Nel centrodestra, così come nel centrosinistra, dove Galimberti ha buon gioco nel dichiarare che punta alla conferma nel segno della continuità «per completare il lavoro impostato» e per alzare l’asticella delle ambizioni dopo i primi cinque anni di rodaggio, e sul pianeta Cinque Stelle, «per cambiare tutto» e offrire ai cremonesi una prospettiva totalmente nuova. La sfida è aperta e La Provincia si offre come campo neutro per discuterne da qui alle elezioni, per ospitare i punti di vista di tutti e per mettere a confronto i candidati ‘faccia a faccia’, sulla proposta complessiva e su ogni singolo tema che riguardi il futuro della città: le scelte urbanistiche, la qualità dei servizi, la mission del Comune, le politiche sociali, la tutela dell’ambiente, la mobilità, i piani per lo sport e la cultura. L’invito è lanciato. Rsvp. Répondez s’il vous plaît...

*direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema