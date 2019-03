Panini Tour 2019, invasione di collezionisti

CREMONA - La banca invasa da collezionisti di tutte le età, trasformata in spazio ludico e luogo di scambio delle mitiche figurine Panini. La filiale di Intesa Sanpaolo ha accolto in piazza Stradivari l’ultima tappa del ‘Panini Tour Up 2019’, l’evento promozionale della collezione Calciatori 2018-2019 che ha portato nel cuore di Cremona centinaia di appassionati grandi e piccini, richiamati dal fascino intramontabile di una collezione che continua a conquistare, resistendo alla concorrenza digitale. A spingere tutti i visitatori, un solo grande obiettivo comune: scambiare le doppie per completare le 734 figurine di Serie A, B, C e A femminil, e ottenere il tanto agognato timbro ufficiale di ‘Album completato’.

Dopo aver toccato trenta città italiane, il tour è approdato all’ombra del Torrazzo grazie alla partnership vincente tra Panini e Banca Intesa Sanpaolo. Ad accogliere i collezionisti fin dal mattino, oltre allo staff di animazione di Panini, i responsabili della filiale: Ivan Breviario (direttore di Filiale Personal), Davide Bozzetti (direttore di Filiale Retail), Alessandro Felloni (direttore di Area Personal), Adriano Martinengo (direttore di Area Retail) e Lorena Mantica (responsabile Personale direzione regionale).

