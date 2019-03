Giovedì 11 aprile 'Open Day Salute Donna': diabete e gravidanza

CREMONA - In occasione della quarta Giornata Nazionale della Salute della Donna (22 aprile), il prossimo 11 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, ASST di Cremona organizza un open day dedicato a tutte le donne che intendono iniziare una gravidanza, o che l'abbiano appena iniziata, per ricevere informazioni e consulenze in tema di diabete.

Il programma prevede:

- valutazione del rischio di sviluppare diabete gestazionale

- rilevazione parametri antropometrici (peso, altezza, BMI)

- colloquio individuale con il Diabetologo per valutazione dei dati

- consulenza per un corretto stile di vita

Per usufruire di questi servizi (l’iniziativa è ad accesso libero) le donne potranno recarsi presso:

- Ospedale di Cremona, Centro Diabetologico (6° piano, lato destro)

- Ospedale Oglio Po, Ambulatorio di Diabetologia (piano terra)

LE DONNE POSSONO SVILUPPARE IL DIABETE DURANTE LA GRAVIDANZA

Il diabete gestazionale è una forma di diabete mellito che si manifesta in gravidanza con l’aumento dei valori della glicemia, senza che la donna ne sia mai stata affetta prima.

Si tratta di una patologia che tende solitamente a scomparire dopo il parto, ma che costituisce un fattore di rischio per un’eventuale insorgenza di diabete di tipo 2 in futuro.

Non bisogna confondere il diabete gestazionale con quello pregravidico, che è una condizione in cui il diabete è presente ancor prima della gravidanza.

FAMILIARITA’, OBESITA’ ED ETNIA SONO FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DEL DIABETE

Un’obesità severa, la familiarità con un paziente diabetico e l’origine etnica possono essere fattori di rischio che accrescono sensibilmente la probabilità di andare incontro a questa forma di diabete.

IL DIABETE PUO’ COMPROMETTERE LA SALUTE DI MAMMA E BAMBINO

Il diabete gestazionale può costituire un rischio per il feto compromettendo il suo corretto sviluppo

E’ POSSIBILE INIZIARE LA GRAVIDANZA ANCHE SE SI HA IL DIABETE

Il fatto di avere il diabete non impedisce assolutamente di avere figli. La malattia non influisce sulla fertilità e non ostacola il concepimento. In generale, una donna diabetica che decide di diventare mamma deve programmare la gravidanza parlandone con il Diabetologo, poiché un meticoloso controllo metabolico portato avanti fin dalla fase precedente al concepimento consente di ridurre i rischi per la madre e per il bambino.

CORRETTO STILE DI VITA DURANTE LA GRAVIDANZA

Attraverso una dieta equilibrata, il controllo della glicemia e attività fisica è possibile tenere sotto controllo i valori glicemici e portare a termine la gravidanza riducendo i rischi di sviluppare il diabete.

