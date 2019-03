Efficienza energetica nel settore agroalimentare, soluzioni tecnologiche d'avanguardia

CREMONA - Si è tenuto venerdì 29 marzo, presso gli spazi del CoBox del Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona, il congresso Efficienza Energetica nel Settore Agroalimentare, promosso da Linea Green, società del Gruppo LGH/A2A che vanta la realizzazione di progetti di successo nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. L’evento, patrocinato da Confindustria Cremona e Piacenza, nonché da Confcooperative Cremona, ha visto alternarsi relatori che hanno contribuito a fare il punto sul quadro normativo che riguarda la moltitudine di imprese del settore agroalimentare attive nel Sud Lombardia. Numerosi anche gli spunti e le opportunità per le aziende per implementare piani di efficienza energetica, mentre il coinvolgimento di partner d’eccellenza, come Turboden e Cannon ha consentito di toccare con mano soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

A un’introduzione sul contesto regolatorio a sostegno dell’efficienza, dell’autoproduzione e delle fonti rinnovabili, ha fatto seguito la presentazione degli specialisti di Linea Green, che hanno posto l’accento sulle opportunità per la produzione di energia a KM 0, dalla cogenerazione ad alto rendimento agli impianti fotovoltaici rooftop, presentando le competenze e le soluzioni che la Società può mettere a disposizione delle aziende delle province LGH e non solo.

Le aziende possono infatti cogliere nuove opportunità e diventare soggetti attivi nell’energia: “Oggi assistiamo ad una vera e propria svolta, che può vedere le aziende protagoniste anche del loro fabbisogno energetico – ha commentato Michelangelo Gaggia, presidente di Linea Green, che ha anche aggiunto: “la sfida che le aziende hanno di fronte è quella di affiancare la costante ricerca nell’eccellenza produttiva a quella di una vera e propria eccellenza energetica.”

“Dare energia alle imprese del territorio è la nostra mission ma anche il nostro impegno quotidiano. Le soluzioni oggi disponibili consentono una vera efficienza energetica che genera benefici ambientali per tutti ed economici per le società che vogliono innovare”, dichiara Enrico Ferrari, direttore di Linea Green. “L’evento odierno nasce dunque da questo spirito di servizio e di stimolo, anzi, di richiamo a non lasciar passare questo treno di crescita possibile. Le tante realtà del settore agroalimentare del nostro territorio possono cominciare o sviluppare insieme a noi il proprio percorso verso l’efficienza energetica. Linea Green mette in campo un supporto che permette alle aziende di trarre vantaggio dalle normative ed incentivi esistenti, certificati bianchi, diagnosi energetiche, progettazione ed installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi conformi alle Linee Guida Enea.” A chiudere i lavori, cui ha portato il saluto il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, un interessante spunto da A2A Smart City su come l’Internet of Things e le moderne tecnologie digitali possono supportare l’industria della trasformazione alimentare.

