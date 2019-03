'Regala un albero alla tua città', a dimora le prime dieci essenze

CREMONA - Iniziata venerdì 29 marzo, si concluderà sabato 30 marzo la messa a dimora dei primi 10 alberi donati attraverso l'iniziativa 'Regala un albero alla tua città'. E’ questo il primo risultato del progetto, lanciato a fine dicembre dagli assessori all'Ambiente Alessia Manfredini e alla Vivibilità sociale Rosita Viola, che dimostra il crescente interesse dei cittadini per l’incremento del patrimonio arboreo urbano. I primi alberi sono stati posati, sotto la supervisione dei tecnici del serre comunali, alla presenza di una rappresentanza dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Cremona e dei cittadini che hanno aderito sino ad ora all'iniziativa, alla Scuola d’infanzia Lacchini, dove i bambini hanno festeggiato questo momento dimostrando grande interesse e partecipazione. Sono intervenuti il sindaco Gianluca Galimberti, la vice sindaco Maura Ruggeri, l’assessore all’Ambiente Alessia Manfredini e l’assessore alla Vivibilità sociale Rosita Viola. Le altre piantumazioni sono avvenute e avverranno al Parco del Vecchio Passeggio, al parcheggio del Foro Boario e in via Castelleone. Le essenze messe a dimora sono carpinus betulus (carpino bianco), acero riccio, pyrus chanticleer, liquidambar, celtis australis e ginko biloba.

Gli amministratori hanno ringraziato questi primi donatori che, con grande sensibilità, hanno aderito all’iniziativa. Si ricorda che Regala un albero alla tua città prosegue e sulla home page del sito del Comune di Cremona, nella sezione “In evidenza” sono indicate le modalità per aderire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO