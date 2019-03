Export nell'agroalimentare, Cremona da record (+66,4%)

CREMONA - Tra il 2010 e il 2018 l’export alimentare cremonese è cresciuto del 66,4% - media superiore a quella nazionale del 51,9%e lombarda del 40,9%- attestandosi ad un valore che sfiora i 555 milioni di euro, con un lieve incremento anche sul 2017 nonostante mesi tutt’altro che facili. Il territorio conferma così la sua posizione tra le capitali del food made in Italy: (11esima provincia per valore dell’export su scala nazionale e quinta per incidenza percentuale delle esportazioni sul valore aggiunto); terza per la filiera lattiero casearia, ottava per la carne e sesta per prodotti da forno, dolci e cioccolato. Sono i dati contenuti del rapporto del Cersi, presentati dal direttore Fabio Antoldi nel convegno ‘Performance, competenze e attori di un territorio d'eccellenza sull'agroalimentare’, organizzato da Comune e CremonaFiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO