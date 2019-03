Mobilità, Cremona maglia in nera

CREMONA - Dopo il Lussemburgo, è l’Italia il Paese europeo con il più alto numero di auto in relazione agli abitanti: 62,4 macchine ogni 100 persone, contro la media Ue pari a 50,5. A Cremona il dato è 60,6: più basso della media nazionale ma più alto rispetto a quella lombarda, pari (nel 2015) a 58,8 auto per 100 abitanti. Ed è Orzinuovi il Comune lombardo con il più alto numero di macchine: 74,1 ogni 100 residenti. Insomma la macchina è centrale nell’economia della nostra mobilità. E lo conferma l’analisi degli spostamenti giornalieri in città: il 53% avviene con l’auto, il 22% a piedi, il 20% con la bicicletta. Solo il 5% degli spostamenti avviene con il trasporto pubblico, vera Cenerentola della mobilità sotto il Torrazzo. E se i cremonesi si spostano prevalentemente su quattro ruote, il 67% di queste automobili è immatricolato con gli standard di emissione fissati 13 anni fa con l’Euro 4 oppure con criteri ancora precedenti. I flussi di traffico più importanti sono quelli che percorrono la tangenziale, con punte di 40/45mila veicoli al giorno. I principali assi di accesso al centro sono la via Bergamo (con 18mila veicoli al giorno), via Mantova e via Giuseppina (16mila circa per entrambe le strade). L’ora di maggior traffico è fra le 17 e le 18, quando circolano 71mila veicoli. A questi numeri si devono confrontare di necessità quelli relativi alla qualità dell’aria in Pianura Padana, una delle zone d’Europa con l’atmosfera più inquinata.

La sfida per una città più smart parte da questo contesto. Gli obiettivi dell'amministrazione - seguendo le linee guida contenute del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) - sono incrementare la Ztl e le aree pedonali, diminuendo, nel contempo, le auto in circolazione.

la maggioranza degli utenti chiede un trasporto pubblico più efficiente.

Di questi argomenti si parlerà sabato 30 marzo dalle 9.30 alle 12.30 in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4) nel convegno organizzato dalla Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) Cremona dal titolo Mobilità del futuro: insieme e sicuri.

