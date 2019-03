Guida per oltre due anni senza assicurazione: preso

SORESINA - I varchi registravano da tempo il continuo passaggio in entrata e in uscita dalla città di un’auto non assicurata. Sempre la stessa. E la polizia locale di Soresina, utilizzando un nuovo dispositivo mobile (un tablet) che segnala in tempo reale il transito del veicolo, nei giorni scorsi è finalmente riuscita a intercettarla. Il controllo dei documenti ha però riservato una sorpresa: il mezzo in questione, una Hyundai, era senza polizza da quasi due anni e mezzo: poco meno di trenta mesi nei quali ha percorso le strade del territorio come una mina vagante, rischiando di causare incidenti e coinvolgere persone che mai avrebbero ricevuto indennizzi per il danno subito. E per l’uomo, un 50enne residente in città che si è giustificato sostenendo di essere in difficoltà finanziarie, ora si profilano guai pesanti. Oltre a una sanzione amministrativa da 868 euro, ora per riavere il veicolo, posto sotto sequestro, dovrà regolarizzare la propria posizione assicurativa, esibendo ai vigili l’avvenuto pagamento di una polizza di durata non inferiore a sei mesi.

