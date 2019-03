Rifiuti incendiati davanti alle tubature del gas, paura tra i residenti

SONCINO - Rifiuti incendiati proprio di fronte alle tubature del gas: tanta paura per la decina di famiglie che abitano nell’ex magazzino comunale di via Melotta ma, per fortuna, non ci sono state esplosioni e nessuno è rimasto ferito. L’intervento dei vigili del fuoco di Orzinuovi ha permesso di evitare il peggio. Informati i carabinieri e la polizia locale del borgo. I residenti sospettano che si tratti di un atto vandalico, visto che non sarebbe spiegabile in altro modo il rogo.

