Ciclabile del Boschetto, approvato il progetto

CREMONA - Approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessia Manfredini, il progetto di fattibilità tecnica ed economica della pista n.6, prevista dal Biciplan, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile, che collega il quartiere Boschetto alla città. L'approvazione è propedeutica alla ricerca e all'ottenimento di cofinanziamenti ministeriali o regionali, e permette di partecipare a bandi nazionali e regionali destinati ad incentivare la mobilità sostenibile e a realizzare piste ciclabili.

[IL PROGETTO DELLA CICLABILE]

Il progetto si basa su uno schema a piste monodirezionali contrapposte in modo da garantire la continuità del tracciato, per ciclisti e pedoni, tra le aree edificate sia sul fronte est che sul fronte ovest di via Boschetto. Tale progettazione è stata pensata innanzitutto per evitare, a causa della carenza degli spazi necessari in banchina, attraversamenti del percorso ciclopedonale, per consentire inoltre la continuità dei tratti pedonali lungo l’intera via Boschetto, da nord a sud, ed infine per limitare le aree da espropriare. La pista ha una lunghezza di circa 1,6 km e un larghezza compresa tra i 2 e 2,5 metri. Il costo complessivo previsto è di 900mila euro.

La progettazione ha tenuto conto delle esigenze manifestate dal locale Comitato di quartiere e di alcune utili indicazioni pervenute da Fiab Biciclettando Cremona. Sono state così introdotte misure tese a migliorarne la sicurezza: sono previste infatti la sistemazione dell'attraversamento pedonale rialzato che si trova in prossimità del civico 80; la realizzazione di un nuovo attraversamento rialzato presso il civico 41; la messa in sicurezza delle fermate bus esistenti attraverso la pavimentazione della banchina stradale; la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica e della segnaletica stradale che sarà anche implementata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO