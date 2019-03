Centrodestra, altra fumata nera. Ultimatum di Zagni

CREMONA - Altra fumata nera per il candidato del centrodestra. Mercoledì 27 a Roma sembrava si fosse trovata l’intesa con Cremona assegnata a Forza Italia e con Carlo Malvezzi anti-Galimberti. Ma l’ufficializzazione dell’accordo non è arrivata: i giochi sarebbero ancora aperti. Intanto a Cremona si registra l’ultimatum di Alessandro Zagni, da due mesi candidato in pectore della Lega condiviso dalla coalizione: «Mantengo il mio impegno per la Lega, per i cittadini e per Cremona, ma se entro la settimana non si deciderà, sono pronto a farmi da parte». Poi Zagni rincara la dose e accusa apertamente Forza Italia: «Mi ha sostenuto per poi scaricarmi non appena ha visto uno spiraglio per la propria candidatura».

