Scontro in tangenziale a Lodi, stazionari i due feriti

SORESINA - Sono ancora molto gravi, ma a quanto pare stazionarie, le condizioni del 63enne soresinese rimasto ferito lunedì 25 a Lodi nel terribile schianto in tangenziale. L’uomo, P.A.M. è ricoverato ormai da 72 ore al San Matteo di Pavia, con un quadro clinico estremamente delicato. Ancora in prognosi riservata, ma con una situazione meno preoccupante, anche la 43enne di Quintano, R.C., a sua volta coinvolta nella drammatica carambola di auto. Nel frattempo, completati gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, la polizia locale del capoluogo lodigiano ha trasmesso gli atti alla Procura, che dovrà stabilire se aprire o meno un’inchiesta. I mezzi, per il momento, permangono sotto sequestro. Stando alla ricostruzione formulata dai vigili, il 63enne soresinese, diretto verso Milano, avrebbe sbagliato corsia, immettendosi nella direttrice di marcia contraria. Al volante della sua Bmw ha seminato il panico tra gli altri automobilisti, andandosi a scontrare frontalmente con un’altra Bmw, condotta dalla donna residente a Quintano. Lo schianto ha poi coinvolto altre due vetture, i cui conducenti, tuttavia, se la sono cavata con lesioni lievi.

