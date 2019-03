Bimbi intossicati, il sindaco: giovedì 28 riaprono nido e materna 

CASTELVETRO - Nuovo comunicato del sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla: "Comunichiamo che domani, giovedì 28 marzo, i servizi del nido e della scuola materna saranno aperti tutto il giorno regolarmente e in piena sicurezza, a seguito della sanificazione straordinaria della cucina, oltre che dei locali del nido e della materna interessati. Domani il servizio mensa sarà effettuato con pasti già pronti veicolati dall'esterno, in attesa che si possa ripristinare il servizio completo in accordo con gli organi competenti con cui siamo in stretto e continuo contatto. Nei prossimi giorni saranno noti i risultati delle analisi sui campioni alimentari prelevati martedì 26, in modo da poter conoscere le cause di quanto accaduto".

