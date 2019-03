L'allarme: suore e preti, mai così pochi

CREMONA - Il dato, a suo modo sconfortante, emerge dall’analisi elaborata sulla guida ufficiale della diocesi di Cremona ed è stato pubblicato proprio mercoledì 27 marzo sul sito di riferimento: fotografa le trasformazioni del tessuto diocesano, in particolare del personale religioso e delle strutture territoriali, e attesta il calo preoccupante dei sacerdoti, delle suore e degli istituti di vita consacrata. Rispetto a dieci anni fa, un decremento inequivocabile. Drastico. Con la vera emergenza che riguarda gli istituti religiosi: in percentuale, rispetto al 2009, gli istituti maschili sono diminuiti di quasi il 50 per cento a seguito delle chiusure, ad esempio, delle case dei Saveriani e dei Monfortani. Con i consacrati che sono passati da 57 (31 sacerdoti) a 29 (20 sacerdoti).

