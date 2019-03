Orzinuovi, vigili in azione al mercato. Ambulanti multati

ORZINUOVI - La nuova task force anti-truffa della polizia locale di Orzinuovi porta a casa il primo risultato: controllati tutti i banchi del mercato e pizzicati due ambulanti che vendevano merce usata spacciandola per nuova. Per i due, entrambi italiani di origine nordafricana, è scattata la pesante sanzione da mille euro. Se risulteranno recidivi perderanno lo stallo per sempre. E dall’ufficio dei vigili fanno sapere che l’operazione continuerà ogni settimana.

