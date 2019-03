Bimbi intossicati a Castelvetro, il sindaco Quintavalla: "Accertare le responsabilità"

CASTELVETRO PIACENTINO - In seguito alla vicenda dei malori che hanno colpito i bimbi del nido e della scuola materna, dopo il pranzo di martedì 26 marzo, il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla ha emesso il seguente comunicato: "In merito al grave episodio di presunta intossicazione alimentare avvenuto ieri al nido e alla scuola materna, vogliamo innanzitutto informare che i bambini stanno bene, in parte sono stati dimessi dagli ospedali e in parte lo saranno entro la giornata di oggi (mercoledì 27 marzo, ndr). Siamo vicini alle famiglie coinvolte, facendoci garanti con massima trasparenza nell’accertare le responsabilità dell’accaduto. Oggi il servizio nido rimane chiuso e la scuola materna è aperta solo in mattinata. L’Amministrazione Comunale ha disposto una sanificazione straordinaria dei locali mensa in vista della riapertura in totale e assoluta sicurezza per i bambini e il personale docente e ausiliario. Il Dipartimento dell’Asl di Piacenza di Igiene degli alimenti e nutrizione, che ringraziamo per la rapidità dell’intervento e per la professionalità, insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Parma, ha effettuato la campionatura sugli alimenti per l’avvio dell’indagine epidemiologica di cui attendiamo i risultati. Teniamo a precisare che solo il servizio mensa dell’asilo è stato interessato da questo episodio, mentre il servizio ristorazione della scuola primaria di Via Kennedy, gestito da una ditta diversa, è completamente estraneo ai fatti accaduti e funziona regolarmente. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore il personale educativo ed ausiliario del nido, il personale docente e ausiliario della scuola materna per la prontezza di intervento e la massima collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le autorità intervenute durante tutta la lunga giornata di ieri. Siamo fiduciosi di poter riaprire il servizio mensa al più presto, ma solo dopo essere certi che siano ripristinate le condizioni di piena sicurezza".

