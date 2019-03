Impianti sportivi, completata la copertura del campo del Maristella

CREMONA - Ultimati in questi giorni i lavori di rifacimento della copertura del campo da gioco in sintetico al centro sportivo di via Corazzini al quartiere Maristella. Il centro sportivo, sorto attorno al 1980 con campi da calcio a prato e con manto in erba sintetica, è gestito con grande attenzione dalla ASD Sported Maris, nata nel 1985 dalla scuola di calcio educativo e che nel tempo, non solo ha sviluppato le tematiche legate allo sport e all’educazione, ma ha sempre garantito un’adeguata manutenzione ordinaria del centro, oltre che diversi interventi di manutenzione straordinaria. Nel 2015 grazie al contributo della società è stato sostituito il manto del campo da gioco in sintetico, dedicando la struttura a Giorgio Conti. In quell’occasione non fu possibile completare l’intervento con la sostituzione del telo. La copertura sostituita era stata realizzata nel 1982 costituita da una struttura in acciaio con un manto di copertura in tessuto bispalmato in PVC.

Il progetto portato a termine in questi giorni ha comportato il rifacimento completo della copertura che, nel tempo, si era notevolmente deteriorata. Poiché la struttura è classificata come rilevante, si è provveduto alla verifica di vulnerabilità sismica. L’intervento ha riguardato anche la sostituzione delle porte di accesso, il ripristino e l’integrazione del cordolo su cui poggia l’asta orizzontale di ancoraggio della struttura, la posa della nuova membrana di copertura con telo in tessuto di poliestere spalmato su entrambe le facce con mescole di PVC e delle porzioni laterali scorrevoli e arrotolabili, oltre che l’installazione di un sistema di destratificazione aria calda a soffitto in sostituzione delle pale. I lavori, per un importo complessivo di 37.000,00 euro, sono stati realizzati dalla ditta Sporturf-Fadini Impianti S.r.l. di Milano, con il coordinamento di Giovanni Donadio responsabile del Servizio Progettazione, Direzione Lavori del Comune di Cremona e la direzione operativa del geometra Mauro Renolfi.

