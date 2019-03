Il Po sempre più basso, navigazione complicata

CREMONA - Sette metri e dieci centimetri sotto lo zero idrometrico lunedì 25 marzo; sette metri e venti centimetri alle otto di sera di martedì 26 marzo: si specchia nei numeri dell’idrometro sotto il ponte in ferro, continuamente in crescita mentre il livello cala, la lenta quanto inesorabile discesa del Po. Mai così magro in questa stagione, mai così vicino alla secca dei record, quella del 2006, quando il tratto cremonese del Grande Fiume aveva toccato i sette metri e 77 centimetri sotto lo zero idrometrico.

E se sugli spiaggioni si prende il sole in costume, diventa sempre più complicato navigare: anche i piccoli natanti rischiano di rompere il motore se chi li guida non conosce bene i fondali e le grandi imbarcazioni sono sostanzialmente bloccate, ostaggio di punti in cui l’acqua è profonda anche meno di 40 centimetri. Cattive notizie dalle previsioni del tempo: niente pioggia per i prossimi giorni.

