Treni: sbarre abbassate, venti minuti di coda

CASALBUTTANO - Sbarre abbassate per venti minuti esatti, coda di macchine e camion lunga un chilometro e automobilisti inferociti. E’ accaduto nella serata di lunedì 25 a Casalbuttano, al passaggio a livello della ex statale 498 Soncinese, noto per analoghe prestazioni. Attese infinite ma non solo. L’episodio ha infatti causato anche problemi di sicurezza dal punto di vista della viabilità. Svariati guidatori spazientiti dal prolungarsi della sosta hanno fatto inversione e, non senza difficoltà, sono tornati verso Casalbuttano. Interpellati sulla questione da Trenord fanno sapere che: «I passaggi a livello sono di competenza di Rfi». La palla passa così a Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale che aggiunge: «Nessun guasto. E i tempi di apertura e chiusura del passaggio a livello di via Bergamo sono già al limite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO