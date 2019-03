Fontana, un anno da presidente: 'Soddisfatto del lavoro portato avanti'

MILANO - "Per me è stato un anno bellissimo, vissuto con grande determinazione, un po' faticoso ma molto positivo". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto 'Percorsi di formazione e conoscenza contro mafia e corruzione', ricordando che oggi ricorre il primo anno di insediamento da presidente della Regione Lombardia. "Sono molto contento del lavoro portato a termine in questo primo anno e dei collaboratori con cui lavoro quotidianamente. Il mio pensiero principale - ha aggiunto Fontana - è rivolto ai cittadini lombardi: spero che, nonostante le difficoltà, rimangano sempre quei grandi cittadini che hanno dimostrato di essere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO