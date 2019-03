No plastica: Festa dell'acqua pura, 800 studenti all'evento di Padania

CREMONA - Sono 800 alunni delle scuole del territorio provinciale che hanno festeggiato, martedì 26 marzo al teatro Ponchielli, la Festa dell'acqua pura. Si tratta del grande evento finale di Padania Acque a conclusione del progetto didattico-educativo Acqua Book e l’acqua pura del rubinetto.

[LE FOTO]

"Beviamo acqua pura, meno plastica in natura" hanno scandito in un'unica voce gli 800 studenti, li insegnanti e i rappresentanti di Padania Acque che, in coro, hanno pronunciato lo slogan, cuore della campagna di sensibilizzazione socio-ambientale promossa dal Gestore unico dell’idrico cremonese. La mattina è cominciata con i saluti del presidente di Padania Acque Claudio Bodini e gli interventi dell'ad Alessandro Lanfranchi, del sindaco Gianluca Galimberti e del presidente della Provincia Davide Viola.

Le spettacolari coreografie Unsustainable e Water, a cura di Paola Posa e Francesca Telli, hanno letteralmente aperto le danze della festa. Le ballerine di PosaInOpera Company di Cremona hanno mostrato, con il linguaggio del corpo, il rapporto tra l’acqua e l’inquinamento dovuto ai rifiuti di plastica, in particolare alle bottiglie.

I vertici di Padania Acque e la mascotte Glu Glu hanno premiato i vincitori del concorso Trivia. In palio l’installazione della fontanella per interni erogante acqua di rete Acqua Point o, in alternativa, un buono da 500 euro per l’acquisto di materiale didattico. Le classi premiate sono state 4^A della Scuola primaria di Scandolara Ravara, 3^A e 3^Bdella Scuola Primaria Bianca Maria Visconti di Cremona, 2^B della Scuola Secondaria di Primo grado U. Ferrari di Castelverde, 1^D e 1^E della Scuola Secondaria di primo grado Virgilio di Cremona. Un premio speciale è stato assegnato anche alla classe 3^A Chimici dell’IIS Torriani di Cremona per aver realizzato un’originale banconota dell’acqua, oggetto del concorso Inventiamo una banconota promosso dal Ministero dell’Economia e dalla Banca d’Italia.

Ha anche debuttato il nuovo spettacolo della Compagnia dei Piccoli, che ha portato gli spettatori in viaggio per il mondo alla scoperta del valore dell’acqua: Jack Plastico (Mattia Cabrini), e Alex Minèra detto Mineràlex (Andrea Migliorini), vogliono catturare Goccia (Ivana Xhani), la fata dell’acqua ed essenza dell’acqua pura. I due cattivi, inizialmente animati soltanto dal desiderio di sfruttare la risorsa acqua privandone il mondo per arricchirsi, dopo una serie di avventure e peripezie, comprenderanno che l’acqua è un bene comune e un diritto universale, ma anche un piacere che la maggior parte dei cittadini può sempre avere a disposizione aprendo un rubinetto.

La manifestazione si è conclusa tra la gioia dei partecipanti a cui sono state regalate le spillette e gli adesivi con il motto che dovrà sempre accompagnarli: “beviamo acqua pura, meno plastica in natura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO