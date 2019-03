Canile sanitario, il 29 marzo inaugurazione della nuova struttura

CREMONA - Completati i lavori, venerdì 29 marzo, alle ore 16.30, in via del Casello, il sindaco Gianluca Galimberti, la presidente del Consiglio comunale Simona Pasquali e l'Assessore all'Ambiente Alessia Manfredini inaugureranno il nuovo canile sanitario. In quell’occasione verrà scoperta la targa alla memoria di Valentina Viero (1987 – 2014), così come deliberato con voto unanime dal Consiglio comunale nella seduta del 23 febbraio 2015, per ricordare questa giovanissima veterinaria, appassionata ed amante dei cani, prematuramente scomparsa in un incidente stradale. La targa riporta la seguente dicitura: “A Valentina Viero per l’amore ed il rispetto con cui ha curato i suoi amici animali e a tutti coloro che lavorano in loro difesa”. La nuova struttura di via Casello, realizzata anche grazie al lascito del benefattore Luciano Somenzi, verrà concessa, in base alla normativa vigente, in comodato d’uso gratuito all’ATS Val Padana, che si occuperà della gestione. Nel nuovo canile sanitario, che ha comportato una spesa di circa 130mila euro, sono stati realizzati 8 box (7 destinati ai cani, di cui uno per la quarantena, e un box per la quarantena dei gatti), nonché 8 box per i gatti. La nuova struttura, tra l’altro, come da disposizioni nazionali e regionali, ospiterà i cani vaganti presenti sul territorio in attesa della loro eventuale restituzione ai proprietari, se correttamente identificati, oltre al recupero e gestione post traumatica dei gatti feriti privi di proprietà.

Proseguono nel frattempo le attività finalizzate alla convivenza e al benessere degli animali da affezione, i cani in particolare, promossi dal Comune di Cremona in collaborazione con Linea Gestioni. La prossima è denominata infatti Cani in Città. Martedì 2 aprile, nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari, 7), dalle 17 alle 19, Giuliana Caronna, medico veterinario, esperta in IAA (Interventi assistiti con gli animali), istruttore cinofilo, e Laura Mori, medico veterinario, esperta in comportamento ed anch’essa istruttore cinofilo, parleranno di “Educazione e gestione del cane buon cittadino”.

Altro appuntamento lunedì 8 aprile, dalle 17 alle 19, sempre nella Sala Eventi di SpazioComune, Pierluigi Sforza, Comandante della Polizia Locale, e Danio Milanesi, Coordinatore della Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona, spiegheranno come comportarsi nel rispetto della normativa vigente.

A questi incontri pubblici, ai quali saranno presenti anche l’Assessore all’Ambiente Alessia Manfredini e l’Assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini, saranno distribuite gratuitamente, grazie a Linea Gestioni, le bottigliette d’acqua per diluire l’urina lasciata dai cani per la strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO