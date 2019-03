Tragedia sfiorata: auto nel fosso, ferito un 36enne

CASALBUTTANO - Tragedia sfiorata alle 22 di lunedì 25 marzo quando un veicolo è uscito di strada finendo nel canale irriguo che costeggia la carreggiata. È successo subito dopo Casale Belvedere in direzione Olmeneta. Il 36enne alla guida non è in pericolo di vita ma è subito stato portato in ospedale dai sanitari per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.