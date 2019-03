Cremonese poco social, è ultima tra i club di B come numero di fan

CREMONA - La capacità della Cremonese di sfruttare le piattaforme social, come possibilità di attirare un ricco bacino di fan digitali, è ancora da ultimi posti in Italia, sebbene qualche passo in avanti sia stato compiuto. In un mondo in costante trasformazione, dove il “fan 4.0” cerca contatto e interazione con il proprio club attraverso i canali social, la Cremonese nella Lega B sta cercando di crescere ma è ancora ultima. A dirlo è un report della ‘IQuii Sport’, il media hub di IQuii strutturato per affiancare club, atleti, brand e gli altri protagonisti della Sport Industry che crea modelli di comunicazione focalizzati sulla fan experience, basati su intrattenimento e informazione, in funzione del dato e della monetizzazione.

Ecco il report completo: clicca [QUI] per leggere e scaricare

