Sacchetto antispreco per gli alunni dell'istituto comprensivo

CASALBUTTANO - Mai più sprechi alimentari a scuola. D’ora in avanti i bimbi che si fermano in mensa potranno portare a casa pane, frutta e altri cibi non consumati durante il pasto grazie ad uno speciale sacchetto antispreco. L’iniziativa ha appena preso il via ma sembra aver già riscosso successo tra mamme, papà e tra gli scolari: ogni alunno ha infatti personalizzato il proprio Good food bag (contenitore del buon cibo) ricevuto in dono con simboli e disegni colorati. «L’educazione alimentare – commenta il dirigente scolastico Angiolino Albini – passa anche da qui. Chi apprezza il buon cibo non lo deve sprecare». L’istituto comprensivo di Casalbuttano è tra i primi plessi scolastici del territorio a proporre questa iniziativa ecosostenibile. In vista della buona riuscita del progetto hanno collaborato anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Pietro Garoli e la Gemeaz, ditta che si occupa della ristorazione della mensa.

