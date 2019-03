Livello del Po sempre più giù: meno 7 metri e 8 centimetri

CREMONA - Nella mattinata di lunedì 25 marzo, alla stazione di rilevamento sotto il ponte di Po, per la prima volta dall'inizio della secca, ha superato la soglia non solo simbolica dei sette metri sotto lo zero idrometrico: meno sette metri e otto centimetri, il dato esatto delle 10.30.

