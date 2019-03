Scritta becera in via Cadore contro Baskin e Associazione Giorgia

CREMONA - Il post giustamente di sdegno pubblicato su Facebook dal sindaco Gianluca Galimberti ha immediatamente raccolto un consenso unanime: una frase becera scritta da ignoti e che prende di mira la nuova sede del Baskin e dell'Associazione Giorgia. Questo il testo del post: "Ci hanno segnalato che alla nuova sede del Baskin e dell’Associazione Giorgia qualcuno ha scritto questa frase: 'E quindi? Una marea di handicappati qui, in via Cadore, che magari prendono pure i parcheggi riservati. Avete sbagliato via'. No, cittadino che nemmeno ci metti la faccia, sei tu che hai sbagliato. Cremona è una città attenta e aperta alle fragilità che sa che i disabili ci insegnano ogni giorno la forza della vita e del rapporto con gli altri per stare meglio tutti. Ti invito ad andare a vedere una partita di Baskin, movimento fantastico, o uno spettacolo teatrale dell’Associazione Giorgia. Forse non scriveresti più questa orribile frase, incivile, cattiva e ignorante. Noi intanto continuiamo a lavorare insieme a queste associazioni straordinarie e a tutti coloro che si occupano di disabilità per una Cremona senza barriere, anche e soprattutto culturali! Baskin Associazione Giorgia".

