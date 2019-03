Lavori in via Brescia, al via il maxi cantiere

CREMONA - A partire da lunedì 25 marzo, verranno effettuati per conto di Padania Acque i lavori di pulizia del tratto di rete fognaria sottostante il sottopasso di via Brescia, comprese le caditoie e il sistema di raccolta delle acque piovane. I lavori verranno eseguiti contestualmente alla fase finale del cantiere fognario presente nella stessa via, in modo da limitare eventuali disagi alla viabilità. Per quanto riguarda la circolazione, la presenza di veicoli adibiti alle operazioni di pulizia comporterà la temporanea chiusura al traffico del sottopasso; con obbligo di svolta a destra all’intersezione di via Brescia con via San Bernardo per i veicoli provenienti dalla periferia, e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via San Bernardo. La conclusione dell’intervento è prevista per giovedì 28, quella del cantiere per la fine di marzo.

