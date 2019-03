Porta droga al figlio in cella, un agente capisce tutto: arrestato

CREMONA - E’ andato in carcere a trovare il figlio con la droga nascosta in una scarpa. E quando ha visto i cani dell’unità cinofila, ha tentato di disfarsene nell’antibagno del penitenziario. Marco Alessandro D’Avola è il sovrintendente della polizia penitenziaria che ha beccato il papà ‘corriere della droga’. Lui si è accorto che qualcosa non funzionava durante i controlli dell’uomo per il colloqui con il figlio. Il padre sarà arrestato. Ora D’Avola è stato premiato dalla direttrice della casa circondariale, Rossella Padula, nell’ambito della serata dedicata al premio ‘Sicurezza è Libertà’, giunto alla sua quinta edizione ed organizzato giovedì 21 marzo a cascina Moreni, dal Lions Cremona Europea, club presieduto da Clelia Salimbeni.

Con D’Avola sono stati premiati carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e provinciale che si sono distinti in un particolare intervento.

