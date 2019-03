Furti e rapine, davanti al gip i 34 arrestati

CAORSO - Per ora di fronte al gip Luca Milani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, altri interrogatori di garanzia sono previsti oggi (lunedì 25 marzo) e intanto per 18 dei 34 arrestati la scorsa settimana fra Caorso e Monticelli sono stati richiesti gli arresti domiciliari.

