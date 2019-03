Abbracciano una anziana e le strappano la catenina, tre romeni denunciati

VILLANOVA SULL'ARDA - Identificati e denunciati gli autori del furto ai danni di un’anziana, alla quale era stata strappata dal collo la catena d’oro. Si tratta di tre rumeni – un uomo di 32 anni e due donne di 31 e 20 – pregiudicati e senza fissa dimora. Nel novembre scorso hanno affiancato in auto una 78enne, di fronte alla chiesa parrocchiale della frazione Cignano: le hanno chiesto un’informazione stradale e, dopo aver ascoltato le spiegazioni della donna, una delle giovani straniere è scesa dall’auto con la scusa di ringraziarla. L’ha anche abbracciata ed è proprio in quel momento che con destrezza le ha tolto la catena, per poi risalire velocemente in auto e fuggire insieme ai complici.

