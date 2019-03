Premio Bertoletti, festa ed emozioni al Cittanova

CREMONA - Alla fine ci si è trovati tutti a cantare We are the world, canzone che tradotta da Giada Generali s’è trasformata in una serie di cartelli, prima svelati dai ragazzi/attori dell’Officina dell’Espressione e poi distribuiti al pubblico del Cittanova, unendo palco e platea in un senso di comune destino, di condivisione dello ‘slogan’: Dare senza chiedere. Si è chiusa così la dodicesima edizione del Premio Bertoletti, in ricordo di Claudio, sabato 23 marzo in un Cittanova strapieno.

