Incendi nella notte, il fuoco devasta due case

CREMONA - Le fiamme, divampate nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo in due edifici di via Milano e via Brescia, hanno tenuto impegnati tutta la notte i vigili del fuoco di Cremona. Gli interventi, iniziati con l'incendio in una palazzina di via Milano intorno alle 23.30, sono durati cinque ore. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma i danni sono ingenti. Mobilitai anche 118 e forze dell'ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO