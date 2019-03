Lite, lancia il passeggino contro il compagno: ferito bimbo di un anno

CREMONA - Litiga con il compagno, gli scaglia addosso il passeggino e il figlio, di appena un anno, viene sbalzato fuori finendo a terra sbattendo la testa. Il piccolo ha rimediato un trauma cranico ed è finito in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita ma le conseguenze della caduta sarebbero potute essere ben peggiori. Teatro dell'incredibile e grave episodio, avvenuto alle 11.30 di sabato 23 marzo, la centralissima piazza Marconi. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso il neonato, anche gli agenti della polizia locale che, insieme ad alcuni passanti allibiti, hanno assistito alla scena. I vigili hanno poi identificato la coppia - si tratta di due conviventi italiani - e aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di maltrattamento. Quanto raccolto dai vigili, verrà inoltrato alla procura della repubblica.

