Il far west dei tir, uno su quattro è fuori legge

CREMONA - In meno di ottanta giorni qualcosa come 165 verbali. Tutti relativi a violazioni dei tempi di guida e di riposo da parte dei professionisti del trasporto su gomma che guidano mezzi pesanti a volte anche il doppio del tempo massimo previsto. Uno scenario sconcertante, che illustra una deregulation di fatto, pericolosa per tutti, quello portato alla luce grazie all’ultima infornata di dati diffusi dal comando della polizia locale di Cremona. Si tratta di un dato che riguarda il solo territorio comunale, elemento, questo, che ne amplifica la portata. Anche perché in parallelo all’attività svolta dagli agenti guidati dal comandante Pier Luigi Sforza, la polizia stradale che opera in provincia ha sanzionato quasi tremila camionisti nell’ultimo biennio. Nell’arco dei 52 servizi ad hoc condotti sul trasporto merci dal primo gennaio al 22 marzo, gli uomini del comando di piazza Libertà hanno sanzionato un veicolo pesante ogni tre sottoposti a controllo.

