In arrivo in città altre 8 colonnine elettriche

CREMONA - Via libera della Giunta, su proposta dell'assessore all’Ambiente alla Mobilità Alessia Manfredini, al posizionamento di altre 8 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in città a seguito della richiesta pervenuta da Enel X S.r.L. Si amplia così la rete di rifornimento per le auto elettriche. Infatti, con la decisione presa dalla Giunta, queste nuove 8 colonnine vanno ad aggiungersi alle 10, tra quick e fast, installate in punti strategici per la mobilità cittadina, individuati dal Comune, a seguito della convenzione del gennaio 2018 con il Gruppo Enel, oltre alle 10, in fase di installazione, grazie all’intesa a suo tempo siglata con A2A Energy Solutions. Si arriverà così presto a più di 30 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici situate in zone prossime al centro storico e nei vari quartieri della città avviati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO